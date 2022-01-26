26 января на чемпионате Европы в Арбере состоялась женская индивидуальная гонка. Победу праздновала российская биатлонистка Евгения Буртасова, опередившая молдаванку Алину Стремоус, ставшую второй, и соотечественницу Наталью Гербулову, замкнувшую тройку призеров. Виктория Сливко остановилась в шаге от пьедестала.

1. Евгения Буртасова (Россия) – 44.22,9 (0);

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2. Алина Стремоус (Молдова) – +12,1 (1);

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3. Наталья Гербулова (Россия) – +16,4 (0);

4. Виктория Сливко (Россия) – +21,7 (1);

5. Элиза Гаспарин (Швейцария) – +31,1 (1);

6. Янина Хеттих (Германия) – +1.06,5 (2);

7. Анастасия Меркушина (Украина) – +1.07,6 (1);

8. София Шнайдер (Германия) – +1.17,9 (1);

9. Беатриче Трабуки (Италия) – +1.26,8 (0);

10. Анастасия Егорова (Россия) – 1.32,6 (1);

...

12. Лариса Куклина (Россия) – +1.47,0 (2);

...

22. Анастасия Шевченко (Россия) – +2.44,4 (2).

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