Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате Европы в немецком Арбере.
Золото взял норвежец Эрлен Бьонтегор с результатом 26:39.4, а Поршнев отстал от лидера на 20,6 секунды. Третьим стал немец Лукас Фрачер (+22,9). Четвертое место занял еще один представитель России, Петр Пащенко (+23,4). 29 января мужчины пробегут гонку преследования.
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