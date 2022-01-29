Российский биатлонист Петр Пащенко взял серебро чемпионата Европы в гонке преследования, стартовав четвертым по итогам спринта. Победу одержал норвежец Сверре Дален Аспенес.

Победитель промахнулся трижды, Пащенко не закрыл пять мишеней из 20, отстав на 38,1 секунды. Бронза досталась немцу Лукасу Фрачеру, который с шестью промахами проиграл 53 секунды.

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Никита Поршнев стал седьмым (5 промахов), Василий Томшин – 12-м (7), Ильназ Мухаметзянов – 24-м (8), Михаил Первушин – 31-м (7).

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