Российский биатлонист Петр Пащенко взял серебро чемпионата Европы в гонке преследования, стартовав четвертым по итогам спринта. Победу одержал норвежец Сверре Дален Аспенес.
Победитель промахнулся трижды, Пащенко не закрыл пять мишеней из 20, отстав на 38,1 секунды. Бронза досталась немцу Лукасу Фрачеру, который с шестью промахами проиграл 53 секунды.
Ad
Никита Поршнев стал седьмым (5 промахов), Василий Томшин – 12-м (7), Ильназ Мухаметзянов – 24-м (8), Михаил Первушин – 31-м (7).
Олимпийские игры
Резцова и Логинов сразятся за медали. Расписание и состав России на ОИ
Не пропусти полное расписание биатлонного олимпийского турнира. Состав сборной России – там же.
У России уже есть одно золото чемпионата Европы в Арбере – его взяла Евгения Буртасова в индивидуальной гонке.
Биатлон
Поршнев взял сереберо в спринте на чемпионате Европы
Олимпийские игры
Казакевич, Васнецова и Шашилов полетят на ОИ в Пекин
Реклама
Ad
Реклама
Ad