Молдавская биатлонистка Алина Стремоус взяла золото чемпионата Европы в гонке преследования, стартовав четвертой по итогам спринта. Спортсменка из Волгограда перешла в сборную Молдавии в начале 2020 года.

Второе место заняла немка Янина Хеттих (+17,7), бронза досталась норвежке Йенни Энодд, которая проиграла 26,8 секунды.

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Лариса Куклина стала пятой (+1:32,6), Евгения Буртасова – 11-й, Анастасия Шевченко – 17-й, Наталья Гербулова – 26-й, Виктория Сливко – 38-й.

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