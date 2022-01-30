Сборная России в составе Антона Бабикова и Евгении Буртасовой взяла золото чемпионата Европы в одиночной смешанной эстафете.
Второе место с отставанием в 1 минуту и 1,4 секунды заняла команда Франции (Эмильен Клод, Лу Жанмонно Лоран), бронза досталась немцам (Юстус Штрелов, Франциска Хильдебранд), которые проиграли 1 минуту и 34,1 секунды.
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России взяла второе золото чемпионата Европы в Арбере – первое у Евгении Буртасовой в индивидуальной гонке.
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Ранее в смешанной эстафете Россия (Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко) заняла пятое место. А 29 января представительница Молдавии Алина Стремоус взяла золото в гонке преследования.
В мужском пасьюте российский биатлонист Петр Пащенко взял серебро.
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