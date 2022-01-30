Сборная России в составе Антона Бабикова и Евгении Буртасовой взяла золото чемпионата Европы в одиночной смешанной эстафете.

Второе место с отставанием в 1 минуту и 1,4 секунды заняла команда Франции (Эмильен Клод, Лу Жанмонно Лоран), бронза досталась немцам (Юстус Штрелов, Франциска Хильдебранд), которые проиграли 1 минуту и 34,1 секунды.

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