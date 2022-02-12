Русские биатлонисты никак не завоюют личные медали на Олимпиаде. Надеемся, что мужской спринт это исправит, а за гонкой следите в этом текстовом лайве.

Далее актуальная информация будет наверху.

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12:23. А вот Логинов допустил еще два промаха, не получается Олимпиада у Александра. Латыпов же смазал последний выстрел, хотя стрелял очень уверенно.

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12:22. Чисто отстрелял Максим! Есть борьба за медали.

12:21. Цветков подъехал на стойку...

12:20. Не справился с первой стрельбой и лидер общего зачета Кубка мира. Промах допустил Кентен Фийон-Майе.

12:17. Йоханнес Бё разорвался всех после первой стрельбы: отстрелял на ноль и оформил преимущество в 20 секунд от второго места! Цветков пока в топ-3.

12:14. Два промаха и у Латыпова. Пока в борьбе остался только Цветков.

Эдуард Латыпов, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

12:13. Цветков отлично справился со стрельбой, а вот у Логинова аж два промаха. Обидно, ведь ход у Логинова классный.

12:11. А вот мощно стартовавший Наврат ошибся и промазал один раз. Кажется, слишком быстро работал на дистанции немец и запыхался перед стрельбой.

12:10. Гонщики, которые стартовали под первым номерами, уже подобрались у стрельбе. Дестье уверенно закрыл пять на лежке и выехал лидером.

12:08. Но Логинов без проблем обошел Наврата на отсечке 0,9 км – две секунды преимущества у русского. Цветков начал слабее: отстал от партнера на восемь секунд.

12:07. Очень мощно начал Наврат и на отсечке 2,2 км имеет преимущество 6,9 секунд над французом Симоном Дестье.

12:06. Стартовал и Александр Логинов, ждем парней на первой отсечке. Там пока лидирует Филипп Наврат.

12:04. А вот и Максим Цветков!

Максим Цветков Фото: Getty Images

12:03. Под пятым номером поехал гонщик из Китая, и его очень громко встретили трибуны. Классная атмосфера сегодня на стадионе и хорошая погода – это в Пекине редкость.

12:00. Поехали! Первые два спортсмена уже стартовали, скоро на дистанцию выдут наши биатлонисты.

11:55. Очень драматично для сборной России закончилась прошлая мужская личная гонка. Максим Цветков лишился победы в индивидуалке, промазав последним выстрелом на последней стрельбе. Не получилась гонка и у Логинова, который тоже из-за промахов вылетел из борьбы за медали.

11:53. Сегодня достаточно плотно стартуют наши спортсмены: сразу три человека вылетят в первой группе. Максим Цветков начнет девятым, Александр Логинов сразу за ним, а 12-м – Эдуард Латыпов.

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