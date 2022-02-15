За сборную России побегут: 1-й этап – Карим Халили, 2-й этап – Александр Логинов, 3-й этап – Максим Цветков, 4-й этап – Эдуард Латыпов.

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10:48. Стурла Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шостад Кристиансен – первые.

Олимпийские игры Халили, Логинов, Цветков и Латыпов пробегут мужскую эстафету 20 ЧАСОВ НАЗАД

10:47. Наврат совсем скис на финишном круге: Латыпов берет третью для России бронзу.

10:46. Просто слезы на глазах, друзья. Эдик не сдюжил с преимуществом в 50 секунд перед стойкой. Нервы?

10:45. Франция – точно вторые. Теперь Эдику надо сдержать напор Германии – с Навратом уже были битвы на финише.

10:44. Норвегия с золотом.

10:43. Все.......два штрафа.

10:42. Четыре промаха. Круг у Латыпова.

10:41. Латыпов подходит к последней стойке. Везет всем 54 секунды. Эдик, умоляю, выбей нули!

10:40. Ни разу русского не показали в эфире.

10:38. Уходит Ветле Шостад в 50 секундах, Филипп – 53, Кентен – минута ровно.

10:37. Опа, дернулся Кентен и не попал 5-м.

10:36. ЭТО ГЕНИАЛЬНО! НОЛЬ.

10:35. ПЕРВАЯ ЛЕЖКА!

10:34. Там француз дергает немца и норвежца на трассе. Ветле отстал от этого тандема. Русского практически не показывают.

10:33. Да-да, Латыпов везет парням и украл уже 3-4 секунды у преследователей.

10:32. Очень опасно с таким Кентеном. Остальные парни не так в огне.

10:31. Франция, Норвегия и Германия – в 40 секундах. Кентен Фийон-Майе, Ветле Кристиансен и Филипп Наврат. Вот финиш соперников.

Эдуард Латыпов, Пекин-2022 Фото: Getty Images

10:27. Максим Цветков >>> Эдуард Латыпов

10:26. За километр до финиша Дестье, Бё и Долль тащат друг друга и тем самым съедают отставание от лидера.

10:25. Эххххх! Два круга у белорусов.

10:24. В минуте Дестье, Долль – 1:05. Бё – 1:10. А было почти под две для Йоси, практически 40 секунд откусил рыжий.

10:23. Очень скрупулезно отрабатывал каждый выстрел Макс, на паузе выцеливал все.

10:22. НОЛЬ!

10:21. ДАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА.

10:20. Стойка!

10:18. Цветков упирается, тяжеловато на вид работает. Надо подойти к стойке и на опыте отработать ноль!

10:17. Максим Воробей в минуте, Долль – 1:13. Йоханнес – полторы минуты.

10:14. Так-так, Дестье – из семи, в 48 секундах от Цветкова.

10:14. ААААААААА! ЗАКРЫЛ МАКС! Убегает Цветков, 5-м прошел габарит, но мишень захлопнулась.

10:13. Лежка Максима Цветкова. Затаила дыхание.

10:12. Да, Логинов показал лучший ход, как и предполагалось. Уделал Эмильена и Тарьея!

10:11. Симон Дестье уже отстал на +8. Воробей – 1:10. Йо – минута и 40 секунд. Норвежец чуть вырвал.

10:10. Россия – первая, Франция в 30 секундах, Беларусь – в минуте, Италия – там же, следом: Германия и Норвегия – минута и 47 секунд.

Максим Цветков на финише индивидуальной гонки Фото: Getty Images

10:08. Александр Логинов >>> Максим Цветков

10:07. Продолжает натягивать Логинов, виден нереальный просвет. Сервис сегодня огненно сработали со смазкой – парни летят!

10:06. Да-да. Было 17 на выходе с рубежа, сейчас 25 – Жак подсел. Норвегия! ЧТО?! 1:38. Они шестые.

10:05. Тут Саша должен топить и наращивать отрыв от Жаклина. Кстати, Халили показал лучшие ноги на первом этапе. Думаю, это же грозит и Логинову. Просто мощь на трассе пока.

Эмильен Жаклин Фото: Getty Images

10:04. Все остальные будут проигрывать минуту и больше. Задрожал Тарьей Бё! ИЗ СЕМИ! Когда такое было на Кубке мира?! Это все ОЛИМПИАДА!

10:03. Жакли-и-и-и-ин! 5 из 5 и вот уже 17 секунд от Логинова. Опасно.

10:02. Два последних мимо: на 4 и на 6 часов! Но закрыл из семи. Погнали!

10:01. Стойка!

10:00. Все отстали: Томмазо Джакомел в 40 секундах, итальянец – 4-й. Йеспер Нелин подкрался к Бё, они почти в двоем идут – в 50-и от Саши.

9:58. Логинов вдохновился Халили и везет Жаклину 27 секунд, Бё – в минуте! АААААА! Кайф. Вперед, парни!

9:57. Лазовский в 15 секундах от Саши. Бё выкатывает на трассу после лежки лишь в минуте-е-е-е-е-е-е!

9:56. ДАААААААААААААААААААААААА! Чист Логинов. А Жаклин мажет пятым, но закрыл с первого допа.

9:55. В одиночестве подлетел Саша на лежку.

9:55. Первая лежка Логинова через пару минут. Отлично работают лыжи со спуска, отрывается от конкурентов русский.

Александр Логинов, смешанная эстафета на Олимпиаде-2022 Фото: Getty Images

9:47. Первая тройка: Россия, Беларусь, Франция. Далее: Италия, Китай (!), Швеция.

9:46. Каримушка отработал легендарно первый этап. И ход, и стрельба достойны забойщика.

9:44. За Францию побежит очень эмоционально неустойчивый Эмильен Жаклин: французы в восьми секундах. Легрейд передал Тарьею Бё примерно те же 43 секунды. Ух!

9:43. Цымбал сдался на финишном круге! Лазовский vs Логинов. Дуэль второго этапа.

9:42. Карим шарашит. Везет Лабастову и Клоду несколько секундочек. А Стурла не может подойти: уже 40 секунд уступает.

9:41. ААААААААААААААААААААААААААААА! Норвегия! Легрейд пошлепал на круг! ШТРАФ! Проигрывает 39 секунд на выходе.

9:40. Ой-ой-ой! Все застрелились. Беларусь, Украина и Россия! Первая тройка. Карим из шести погнал передавать эстафету. Немцы – из восьми.

9:39. Так-так! Стойка!

9:38. Примерно 10-12 спортсменов в первой группе. Чуть на отшибе француз: он в 10 секундах, но накатывает.

9:37. Группа лидеров: Легрейд, Лессер, Бормолини, Халили – 5-й. В трех секундах на первой после стрельбы отсечке.

9:36. Клод завозился на лежке, отработал из семи. Проблемы возникли и у Лабастова: также с двумя допами закрыл стрельбу. Лессер махнул ноль.

9:35. Долгая изготовка для Халили, начал через 10-15 секунд, как подошел к рубежу. Легрейд, как и Карим – из пяти! Еху!

9:34. Напомню, у Карима – 88% на рубеже, за 90% – у Легрейда.

9:33. Стурлаааа включается. Халили и Фабьен Клод поддерживают его порыв. Темп они слегка взвинтили.

9:32. Пока никто не спешит, не старается подергать конкурентов и вырваться вперед перед первой лежкой.

9:31. Карим протиснулся вперед: ведет с Легрейдом 21 команду.

9:30. Поехали! Классную гонку, а особенно медалей, мы от России очень ждем!

9:26. Уверена, норвежцев и французов вы знаете наизусть!

9:25. Что у других команд? Белорусы боеспособны: Микита Лабастау, Дмитрий Лазуцкий, Максим Воробей, Антон Смольский . Немцы тоже: Эрик Лессер, Роман Риис, Бенедикт Долль, Филипп Наврат.

9:22. Карим – забойщик!

Карим Халили Фото: Getty Images

9:25. Если кто-то немного удивляется расстановке по этапам, вы – не одни. Я бы не изобретала велосипед и поставила Логинова на традиционный третий этап, где он и отбегал 4 эстафеты до ОИ. Его ноги против Йоси пригодятся. Не против Карима на первом этапе: стабильность в стрельбе должна оправдаться тут. Макс – универсал.

9:25. Из-за сильных холодов гонку решили перенести на пару часов: в 9:30 по мск запланирована.

9:20. Соперники солидные. Главными же конкурентами сборной России в борьбе за медали видятся команды Норвегии,Франции, чуть Германии. Намного меньше шансов у Швеции – если только в них не проснется командных дух 2018-го.

9:17. Всем привет! С вами София Колодкина, мы сегодня понаблюдаем за мужской классической эстафетой 4х6 в Пекине.

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