Европейский Союз ввел санции против 351 депутата Госдумы после решения России признать независимость ЛНР и ДНР. Ограничительные меры включают замораживание активов, запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам, включенным в перечень, запрет на въезд на территорию ЕС или ее пересечение транзитом.
В список попавших под санкции вошли депутаты, которые голосовали за признание независимости. Среди них – бывшие спортсмены из «Единой России» Ирина Роднина, Антон Шипулин, Светлана Журова, Николай Валуев, Сергей Чепиков, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Пирог, Анатолий Карпов и Артур Таймазов. Глава ФХР Владислав Третьяк в голосовании не участвовал и избежал включения в санкционный список.
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Под санкции попал и московский ЦСКА, который принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ.
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Источник: Consilium.europa.
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