Союз биатлонистов России возмутился решением IBU допускать российских спортсменов на этапы Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе. На соревнованиях попадали под запрет российский флаг и гимн, а также биатлонисты не смогли бы получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. СБР решил не принимать участия в гонках и обратиться в суд.

«Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым.

Ad

Союз биатлонистов России не нарушал никаких положений Конституции, либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе.

Биатлон Шипулин, Роднина и еще 7 экс-спортсменов попали под санкции ЕС 23/02/2022 В 18:59

Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской Хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению.

Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», – сказано в заявлении.

Пекин-2022 Шипулин: «С распростертыми объятиями ждем Большунова в биатлоне» 22/02/2022 В 12:49