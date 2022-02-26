Союз биатлонистов России возмутился решением IBU допускать российских спортсменов на этапы Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе. На соревнованиях попадали под запрет российский флаг и гимн, а также биатлонисты не смогли бы получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. СБР решил не принимать участия в гонках и обратиться в суд.
«Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым.
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Союз биатлонистов России не нарушал никаких положений Конституции, либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе.
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Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской Хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению.
Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», – сказано в заявлении.
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Источник: СБР.
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