Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал снятие России и Украины с финальных этапов Кубка мира и Кубка IBU.
«Биатлонный сезон – это соревнования спортсменов Украины, России и всего мира, чтобы была возможность вместе разделить спортивные моменты. В шоке от того, что мы видим сегодня, от этого безумия», – написал Фийон-Майе в сторис инстаграма.
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Украинские биатлонисты снялись с соревнований из-за происходящего в стране. Союз биатлонистов России отказался от участия под нейтральным флагом.
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