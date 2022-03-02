Юниорскую биатлонную сборную отстранили от участия в эстафетах на чемпионате мира в Солджер Холлоу (США).

«Эстафетные гонки, намеченные на последний соревновательный день юниорского чемпионата мира по биатлону в Солджер Холлоу (США), пройдут без участия российских спортсменов. Накануне организаторы соревнований уведомили нашу команду о том, что Исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве», – сообщил Союз биатлонистов России.

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Эстафетные гонки – 4 х 7,5 км среди юниоров и 4 х 6 км среди юниорок – состоятся 2 марта.

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