Белорусские биатлонисты примут участие в ближайших соревнованиях Кубка и чемпионата России, которые запланированы в Уфе и Тюмени в марте-апреле 2022 года. Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

«Решение об участии белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата России принято по взаимной договоренности с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Алексеевичем Цыбульским. Мы не стремимся к конфронтации с кем бы то ни было, мы исходим исключительно из интересов спортсменов наших стран. Участие белорусских биатлонистов безусловно повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени», – заявил он.

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Гонки в Уфе состоятся с 12 по 16 марта. Биатлонисты пробегут шесть гонок: спринты (финал КР), гонки преследования и большие масс-старты (все – в рамках ЧР).

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Чемпионат России в Тюмени пройдет с 30 марта по 3 апреля, в него войдет восемь гонок: спринты, масс-старты и четыре эстафеты, включая две смешанные.

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