В сезоне-2014/15 мировой биатлон превратился в поле для безумных опытов. Сформировавшийся вид спорта атаковало финское ноу-хау – изогнутые палки бренда Exel. В роли новатора выступил 40-летний Уле-Айнар Бьорндален. После Олимпиады в Сочи легендарного норвежца потянуло на эксперименты. Он верил: на 10-километровой дистанции кривые палки могут обеспечить преимущество в 10-15 секунд.

«Тестируя новые палки, я заметил, что уровень лактата немного снижается, падает частота сердцебиения по сравнению с использованием обычных прямых палок», – уверял Уле-Айнар. Бьорндален признавал: чтобы получить от революционного инвентаря максимальную выгоду, нужно изменить технику отталкиваний. Тогда и в подъемы побежишь быстрее, и силы сэкономишь.

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Пока Бьорндален рассыпался в комплиментах, скептики находили в его словах рекламный подтекст. Недаром Уле-Айнар заключил контракт с Exel, а бренд тут же выпустил на рынок именную модель изогнутых палок – с буквами OEB (Ole-Einar Bjoerndalen) в названии.

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Уле-Айнар Бьорндален с палками от Exel Фото: Getty Images

Элита биатлона не разделяла восторгов норвежца. Антон Шипулин, например, отмечал, что привыкать к изогнутым палкам нужно около полугода: «Работа с ними другая – поднялись локти, изменился толчок». К тезисам Бьорндалена с недоверием отнесся и сервисмен сборной России Михаил Колосков: «Возможно, это просто рекламный ход. Купим ли мы их, если они действительно так хороши? Думаю, для нашей федерации это не так сложно».

Уле-Айнара поддержали лишь два спортсмена: Дарья Домрачева и швед Фредрик Линдстрём. Белоруска в то время уже встречалась с Бьорндаленом и похвасталась возросшей скоростью с увеличением мышечной массы. Второй уверял: кривые палки улучшили его технику бега. «Благодаря им увеличивается замах рук, что помогает мне сильнее отталкиваться», – рассказывал Фредрик в интервью Sveriges Radio.

На первых этапах сезона-2014/15 изогнутые палки использовали лишь Бьорндален и Линдстрём. Домрачева подключилась к ним только в январе: раньше, мол, боялась, а теперь попробовала, и ощущения особенные. В дебютной гонке с новым инвентарем (это был спринт в Оберхофе) Дарья показала лучшее время на лыжне – опередила Веронику Виткову на 22 секунды. После гонки заявила: «Палки работают!»

Дарья Домрачева в Оберхофе-2015 Фото: Getty Images

Но Домрачева и раньше демонстрировала блестящую скорость. Что же остальные? Престарелый Бьорндален божил на декабрьском этапе в Эстерсунде-2014: в индивидуальной гонке уступил только Йоханнесу Бё, а в спринте – лишь Мартену Фуркаду.

Линдстрём же соответствовал статусу нестабильного середняка: был на лыжне Эстерсунда то пятым (в индивидуалке), то 36-м (в спринте). Но влияние кривых палок на эти результаты сложно оценить – скорость зависит не только от инвентаря, но и от состояния спортсмена и особенностей трассы. Ясно одно: на дистанции в сезон общий уровень биатлонистов-новаторов не ухудшился, но и не улучшился. Линдстрём так и не заехал на подиум, Бьорндален, как и прежде, время от времени забирал призовые места, а Домрачева взяла «Большой хрустальный глобус». Но этот триумф напрашивался и без финского ноу-хау – особенно после ухода Туры Бергер.

В феврале 2015-го к секте биатлонных новаторов присоединился Тимофей Лапшин. По его словам, адаптация к новому инвентарю заняла всего две недели. Тренеры российской сборной, впрочем, не оценили авантюру спортсмена. Александр Касперович и Андрей Крючков считали, что кривые палки пока не апробированы, а для тестов нужно гораздо больше времени.

Совпадение или нет, но после перехода на изогнутый вариант в сезоне-2014/15 Лапшин ни разу не влез в двадцатку быстрейших. Лучшим результатом на лыжне стало 28-е место в спринте в Контиолахти. Хотя до этого Тимофей показывал неплохую скорость: пик его формы пришелся на январский этап в Оберхофе. Там спортсмен не только забирался на подиум, но и удивлял скоростными показателями: был седьмым в масс-старте и двенадцатым в спринте.

Уле Айнар Бьорндален, Мартен Фуркад и Тимофей Лапшин на подиуме Фото: Getty Images

Можно только предполагать, связан ли спад биатлониста со сменой инвентаря. Но на вопрос об эффективности альтернативных палок отвечают не конкретные гонки, а число приверженцев. Если бы передовые технологии, предложенные Бьорндаленом и Exel, действительно работали, в 2020-х кривые палки использовали бы даже отъявленные консерваторы. Но миф о чудодейственном инструменте рухнул уже в сезоне-2015/16.

Бьорндален отказался от изогнутого варианта и больше не возвращался к нему. Норвежец, связанный контрактом с Exel, при этом уверял: «Так произошло исключительно из-за технических моментов. Изогнутые палки по-прежнему в развитии и по-прежнему интересны на тех трассах, где они дают преимущество». Вслед за Уле-Айнаром к традиционному инвентарю вернулись Лапшин и пропустившая сезон Домрачева.

Фредрик Линдстрём на Олимпиаде в Пхёнчхане Фото: Getty Images

Не смирился только Линдстрём. Фредрик стал первым биатлонистом, кто взял кривые палки на Олимпиаду. И ему воздалось за верность: в Пхёнчхане-2018 швед дотащил мужскую сборную до золота в эстафете. Он финишировал, размахивая не только флагом, но и чудо-инвентарем от бренда Exel. С тех пор никто так и не повторил это достижение – видимо, не было надобности.

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