Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков может войти в тренерский штаб мужской сборной России по биатлону. Об этом Крюков рассказал во время ежегодного Деминского лыжного марафона.

«Я продолжаю вести Ван Цяна: пишу ему план, настраиваю на гонки, мы созваниваемся. Но это все без контракта. Информации о планах китайской стороны у меня нет, нового предложения пока не поступало. Разговаривал с Юрием Каминским, может быть, пойду к нему. В биатлоне лыжная подготовка, по большому счету, практически та же, хотя и есть нюансы. Или просто годик поваляюсь, отдохну. После Китая надо восстановить силы», – сказал Крюков.

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Источник: ТАСС.

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