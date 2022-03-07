Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков может войти в тренерский штаб мужской сборной России по биатлону. Об этом Крюков рассказал во время ежегодного Деминского лыжного марафона.
«Я продолжаю вести Ван Цяна: пишу ему план, настраиваю на гонки, мы созваниваемся. Но это все без контракта. Информации о планах китайской стороны у меня нет, нового предложения пока не поступало. Разговаривал с Юрием Каминским, может быть, пойду к нему. В биатлоне лыжная подготовка, по большому счету, практически та же, хотя и есть нюансы. Или просто годик поваляюсь, отдохну. После Китая надо восстановить силы», – сказал Крюков.
Ad
В спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене ученик Крюкова занял второе место.
Биатлон
Кривые палки – главный миф биатлона. Повелись Домрачева и Бьорндален
Кажется, что в русских лыжах – полный порядок. Но есть и минусы, которые можно исправить.
Источник: ТАСС.
Контиолахти
Фийон финишировал с флажком, а Лессер размотал Хофера в створе
Контиолахти
Экхофф бежала так быстро, что промахи ничего не испортили
Реклама
Ad
Реклама
Ad