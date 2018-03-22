22.03.18 - 16:45
Тюмень
Спринт - Мужчины • Финал
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Спринт - Мужчины
Тюмень - 22 марта 2018

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Данил Тармасинов
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Финальный этап Кубка мира по биатлону начинается в Тюмени – первым пойдет мужской спринт.

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