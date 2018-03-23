23.03.18 - 16:45
Тюмень
Спринт - Женщины • Финал
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Спринт - Женщины
Тюмень - 23 марта 2018

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Данил Тармасинов
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Последний женский спринт сезона – в Тюмени девушки побегут в почти сильнейшем составе.

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