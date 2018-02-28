Глава Федерации биатлона Украины: «Мы должны ехать в Тюмень, но решение за министерством»

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак не хочет бойкотировать заключительный этап Кубка мира.

«Разговора об участии не было, хотя я уже читал информацию в российской прессе о том, что мы поедем.

Моя позиция по данному вопросу следующая. Здесь есть сугубо спортивная и политическая составляющая. Есть приказ министра спорта о том, что на официальные соревнования, проводимые в России, но под эгидой международных федераций, таких как чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира и, в нашем случае, Кубка IBU, мы можем ехать.

Но принимать приглашение на участие в коммерческих соревнованиях не можем. Я как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать – зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту – ее заберет та же Россия.

Но если на политическом уровне посчитают, что мы не должны участвовать в этих соревнованиях – пусть министерство принимает решение, и мы его будем обязаны выполнять», – сказал Брынзак официальному сайту ФБУ.

Ранее о бойкоте этапа в Тюмени объявили сборные США и Чехии.

Этап в Тюмени пройдет 22-25 марта.

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