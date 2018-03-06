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Олимпийский чемпион-2018 Себастьян Самуэльссон: «Я бойкотирую этап Кубка мира в Тюмени»

Олимпийский чемпион-2018 Самуэльссон: «Я бойкотирую этап Кубка мира в Тюмени»
Eurosport

1 час назад

Швед опасается за свою безопасность.

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не завершит сезон-2017/18 в Тюмени.

«Я бойкотирую этап Кубка мира в России. Страна без функционирующей антидопинговой организации не должна проводить соревнования на международном уровне.

Вдобавок я беспокоюсь за свою безопасность и безопасность допинг-проб, которые останутся в России», – объявил Самуэльссон в твиттере.

  • Самуэльссон завоевал на Олимпиаде-2018 золото (эстафета) и серебро (пасьют). До олимпийского пасьюта Себастьян ни разу в сезоне не попал в топ-20 в личных гонках.
  • Ранее о бойкоте этапа в Тюмени объявили биатлонные союзы США и Чехии.
  • Кубок мира завершится в Тюмени 22-25 марта.

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