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Олимпийский чемпион-2018 Себастьян Самуэльссон: «Я бойкотирую этап Кубка мира в Тюмени»
Швед опасается за свою безопасность.
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не завершит сезон-2017/18 в Тюмени.
«Я бойкотирую этап Кубка мира в России. Страна без функционирующей антидопинговой организации не должна проводить соревнования на международном уровне.
Вдобавок я беспокоюсь за свою безопасность и безопасность допинг-проб, которые останутся в России», – объявил Самуэльссон в твиттере.
- Самуэльссон завоевал на Олимпиаде-2018 золото (эстафета) и серебро (пасьют). До олимпийского пасьюта Себастьян ни разу в сезоне не попал в топ-20 в личных гонках.
- Ранее о бойкоте этапа в Тюмени объявили биатлонные союзы США и Чехии.
- Кубок мира завершится в Тюмени 22-25 марта.
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