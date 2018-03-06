Призер ОИ-2018 в ПхёнчханеЛандертингер: «Не стану бойкотировать этап Кубка Мира в Тюмени»

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Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер исключил возможность бойкота со своей стороны этапа Кубка Мира в Тюмени, сообщает портал nachrichten.at.

«Бойкот – это отказ выполнять свою работу, и для меня это немыслимо. Пора сосредоточиться на спорте», – подчеркнул спортсмен.

На Играх в Корее Ландертингер завоевал бронзу в индивидуальной гонке.

Этап в Тюмени пройдет с 20 по 25 марта 2018 года.

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