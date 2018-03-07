Эрик Лессер: «Выступать в Тюмени после всех допинговых скандалов – неправильный сигнал»

Немецкий биатлонист Эрик Лессер остался недовольным решением IBU оставить проведение финального этапа Кубка Мира в Тюмени.

«По-моему, РУСАДА и Российская Федерация не сделали достаточно, чтобы прояснить все моменты. В последние годы ВАДА и другие комиссии обнаружили множество доказательств о допинговой системе в России. Но РУСАДА и Российский союз биатлонистов ничего не сделали для борьбы с допингом. Антидопинговая лаборатория в Москве по-прежнему не имеет лицензии, и все официальные лица находятся на тех же местах. Это неправильный сигнал, после всех этих проблем отправиться в Россию и отпраздновать финал Кубка мира», – приводит слова Лессера FasterSkier.

При этом он отметил, что несмотря на это выступит в Тюмени: «Спорт – это главный приоритет, и мы хотим соревноваться. Мы надеемся, что мы сможем хорошо поработать в России. Мы должны выступить как команда чистых спортсменов».

Лессер занимает в общем зачете Кубка мира 2017/18 16-е место, в его активе 297 очков.

Заключительный этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 20 по 25 марта 2018 года.

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