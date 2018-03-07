Eurosport

Эрик Лессер: «Выступать в Тюмени после всех допинговых скандалов – неправильный сигнал»

Лессер: «Выступать в Тюмени после всех допинговых скандалов – неправильный сигнал»
Eurosport

55 мин. назад

В Россию немецкий биатлонист все-таки приедет.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Немецкий биатлонист Эрик Лессер остался недовольным решением IBU оставить проведение финального этапа Кубка Мира в Тюмени.

«По-моему, РУСАДА и Российская Федерация не сделали достаточно, чтобы прояснить все моменты. В последние годы ВАДА и другие комиссии обнаружили множество доказательств о допинговой системе в России. Но РУСАДА и Российский союз биатлонистов ничего не сделали для борьбы с допингом. Антидопинговая лаборатория в Москве по-прежнему не имеет лицензии, и все официальные лица находятся на тех же местах. Это неправильный сигнал, после всех этих проблем отправиться в Россию и отпраздновать финал Кубка мира», – приводит слова Лессера FasterSkier.

При этом он отметил, что несмотря на это выступит в Тюмени: «Спорт – это главный приоритет, и мы хотим соревноваться. Мы надеемся, что мы сможем хорошо поработать в России. Мы должны выступить как команда чистых спортсменов».

  • Лессер занимает в общем зачете Кубка мира 2017/18 16-е место, в его активе 297 очков.
  • Заключительный этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 20 по 25 марта 2018 года.

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин разразился 3 очками и снес короны с голов парней из «Вегаса»

02:28
Популярные видео
Хоккеисты «Флориды» и «Тампа-Бэй» слишком часто теряли шайбу в своей зоне и подарили зрителям 9 шайб
 364 просмотров7 ч
«Может, Бензема – родственник Переса». Интервью с лидером фан-клуба «Реала»
5 552 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться