«Все готово к финишу сезона в России». Норвежский биатлонист опубликовал фото в майке с Путиным
Зачет.
Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен воспользовался истерией некоторых спортсменов по поводу этапа Кубка мира в Тюмени.
Биатлонист напялил майку с президентом РФ Владимиром Путиным, выложил фото в инстаграм и написал: «Все готово к финишу сезона в России».
Свой пост Кристиансен попросил рассматривать как щепотку юмора.
- Кубок IBU-2017/18 завершится в Увате и Ханты-Мансийске 10-17 марта.
- Последний этап Кубка мира пройдет в Тюмени 22-23 марта.
- От поездки в Россию отказались сборные США, Чехии и швед Себастьян Самуэльссон.
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