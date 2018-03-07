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«Все готово к финишу сезона в России». Норвежский биатлонист опубликовал фото в майке с Путиным

«Все готово к финишу сезона в России». Норвежский биатлонист опубликовал фото в майке с Путиным
Eurosport

1 час назад

Зачет.

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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен воспользовался истерией некоторых спортсменов по поводу этапа Кубка мира в Тюмени.

Биатлонист напялил майку с президентом РФ Владимиром Путиным, выложил фото в инстаграм и написал: «Все готово к финишу сезона в России».

Свой пост Кристиансен попросил рассматривать как щепотку юмора.

  • Кубок IBU-2017/18 завершится в Увате и Ханты-Мансийске 10-17 марта.
  • Последний этап Кубка мира пройдет в Тюмени 22-23 марта.
  • От поездки в Россию отказались сборные США, Чехии и швед Себастьян Самуэльссон.

Фейсбук очень спортивен и приятен

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