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Министр спорта Украины: «Я за бойкот этапа в Тюмени. Думаю, Федерация биатлона прислушается»
Меньше соперников – больше шансов победить.
Министр спорта Украины Игорь Жданов призвал биатлонную федерацию не отправлять команду в Тюмень.
«Федерации биатлона США, Канады и Чехии объявили бойкот этапу Кубка мира в Тюмени. Убежден в том, что наша должна поддержать эту акцию. Моя позиция как министра и гражданина – я за бойкот.
Россия – государство-агрессор, оккупировавший часть нашей территории. Россия – это государство, где использование допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики.
Я думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра.
Хотел бы еще проинформировать, что мы обратимся во все международные федерации с просьбой не проводить международные спортивные соревнования на территории страны-агрессора и злостного нарушителя антидопингового кодекса», – написал Жданов в фейсбуке.
- Ранее президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак объявил, что не желает бойкотировать российский этап, но решение примет министерство.
- 22-25 марта в Тюмени завершится сезон Кубка мира-2017/18.