Getty Images

Украина бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени

Украина бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Eurosport

2 ч. назад

Пути обратно нет.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Биатлонная сборная Украины не поедет на заключительный девятый этап Кубка мира, который состоится в Тюмени.

Такое решение было принято после встречи министра молодежи и спорта страны Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Владимира Брынзака.

«Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения.

Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила.

Было принято совместное решение – сборная Украины не будет участвовать на девятом этапе Кубка мира в Тюмени», – написал Жданов в фейсбуке.

  • 22-25 марта в Тюмени завершится сезон Кубка мира-2017/18.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Матч, в котором какой-то Мразек пропустил 3 шайбы, а «Вегас» снова победил

02:18
Популярные видео
Легендарное видео, которое обязан посмотреть каждый. Тут Овечкин кладет 600-ю шайбу в НХЛ
4 177 просмотров5 ч
Гонка недели Longines: Гранпремио Латинамерикана
 202 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться