Украина бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени

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Биатлонная сборная Украины не поедет на заключительный девятый этап Кубка мира, который состоится в Тюмени.

Такое решение было принято после встречи министра молодежи и спорта страны Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Владимира Брынзака.

«Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения.

Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила.

Было принято совместное решение – сборная Украины не будет участвовать на девятом этапе Кубка мира в Тюмени», – написал Жданов в фейсбуке.

22-25 марта в Тюмени завершится сезон Кубка мира-2017/18.

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