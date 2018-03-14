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Сайт Федерации биатлона Украины закрылся после решения бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Сайт Федерации биатлона Украины закрылся после решения бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
Eurosport

1 час назад

Вместо сайта теперь – грустный песик.

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Сайт Федерации биатлона Украины перестал функционировать по причине несогласия его администрации с бойкотом соревнований в России, в том числе этапа Кубка мира в Тюмени по биатлону.

Перейдя по ссылке на сайт, можно увидеть грустную собачку и следующее заявление: «Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему значению. Патриоты теперь не те, кто мыслит и пытается сделать что-то на благо страны, а те, кто громче всех кричат: «Москалей на сук».

Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда. Этот текст не имеет отношения к Федерации биатлона, это сообщение исключительно от того, кто занимался сайтом».

  • Биатлонная сборная Украины не поедет на заключительный девятый этап Кубка мира, который состоится в Тюмени.
  • Сезон Кубка мира-2017/18 завершится 22-25 марта.

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