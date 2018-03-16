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Михал Крчмар: «Русские угрожают нам. Значит, смогут подменить наши допинг-пробы»

Крчмар: «Русские угрожают нам. Значит, смогут подменить наши допинг-пробы»
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 44 мин. назад

Чешские биатлонисты сочиняют сказки.

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Михал Крчмар поддерживает решение чешской сборной бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени и подозревает российскую сторону в возможной нечестности.

«Я боюсь ехать в Россию, потому что там нет антидопингового агентства, которое бы соответствовало кодексу ВАДА. Не уверен, что мои допинг-пробы будут в безопасности. Никто не знает, что могут сделать с ними. Если русские пишут нам письма с угрозами, то и допинг-пробы смогут подменить. Так же, как они меняли свои грязные пробы на чистые, они поменяют наши чистые на грязные.

Несмотря на то, что у нас будут проблемы с квотой на следующий сезон, я полностью поддерживаю решение не ехать в Тюмень», – цитирует Крчмара Sport iDNES.

  • Мужская сборная Чехии из-за бойкота этапа в Тюмени лишится одной квоты на сезон-2018/19 и смогут выставить только четырех человек на гонку.
  • Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.

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