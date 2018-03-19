Главный критик российского спорта Лоуэлл Бэйли завершил карьеру

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Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли, неоднократно высказывавшийся на тему допинга в российском спорте и призывавший к бойкоту этапа в Тюмени, завершил карьеру.

Поскольку США не едут в Тюмень, седьмое место в эстафете в Холменколлене стало последним результатом в карьере Бэйли.

Из-за бойкота последнего этапа Кубка мира-2017/18 досрочно карьеры завершили соотечественник Бэйли Тим Бёрк и чех Ярослав Соукуп.

На ЧМ-2017 Бэйли выиграл индивидуальную гонку, стал четвертым в спринте, шестым в пасьюте и масс-старте. На восьми предыдущих ЧМ американец лишь раз стал десятым в личных гонках.

Ранее появилась информация, что женский аналог Бэйли Габриэла Коукалова тоже может завязать со спортом.

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