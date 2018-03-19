Getty Images

Главный критик российского спорта Лоуэлл Бэйли завершил карьеру

Главный критик российского спорта Бэйли завершил карьеру
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

В добрый путь.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли, неоднократно высказывавшийся на тему допинга в российском спорте и призывавший к бойкоту этапа в Тюмени, завершил карьеру.

Поскольку США не едут в Тюмень, седьмое место в эстафете в Холменколлене стало последним результатом в карьере Бэйли.

Из-за бойкота последнего этапа Кубка мира-2017/18 досрочно карьеры завершили соотечественник Бэйли Тим Бёрк и чех Ярослав Соукуп.

  • На ЧМ-2017 Бэйли выиграл индивидуальную гонку, стал четвертым в спринте, шестым в пасьюте и масс-старте. На восьми предыдущих ЧМ американец лишь раз стал десятым в личных гонках.
  • Ранее появилась информация, что женский аналог Бэйли Габриэла Коукалова тоже может завязать со спортом.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Видео, где Кучеров очень крут: он покрошил «Эдмонтон» и вывел «Тампу» в плей-офф

01:45
Популярные видео
Демпси удалился и оставил «Сиэтл» безвольно умирать против «Далласа». Партнеры справились с задачей
 352 просмотров2 ч
Домрачева снова лучше всех. Она подтвердила это победой в гонке преследования
2 277 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться