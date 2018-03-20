Getty Images

Йоханнес Бё: «У меня нет ощущения, что в России небезопасно»

Бё: «У меня нет ощущения, что в России небезопасно»
Eurosport

2 ч. назад

Паранойя норвежца не затронула.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Йоханнес Бё не собирается бойкотировать заключительный этап Кубка мира.

«У меня нет ощущения, что в России небезопасно. IBU забирает из России все допинг-пробы и делает это уже не первый год. Это в достаточной мере обеспечивает нашу безопасность», – сказал Бё NRK.

  • Последний этап Кубка мира-2017/18 пройдет в Тюмени 22-25 марта. Этап бойкотируют США, Канада, Чехия, Украина в полном составе и олимпийский чемпион Пхёнчхана швед Себастьян Самуэльссон.
  • Бё идет вторым в общем зачете, отставая от Мартена Фуркада на 49 очков.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ядерный матч, в котором «Миннесота» превратила 0:2 в 3:2, а потом все равно слила «Лос-Анджелесу»

03:11
Популярные видео
«Коламбус» летел «Бостону» 1:3, но Панарин с парнями украли победу в овертайме
 765 просмотров4 ч
«Будущие супруги знали друг друга с 5 лет». Почему жена Месси – особенная
8 874 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться