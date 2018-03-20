Йоханнес Бё: «У меня нет ощущения, что в России небезопасно»

Йоханнес Бё не собирается бойкотировать заключительный этап Кубка мира.

«У меня нет ощущения, что в России небезопасно. IBU забирает из России все допинг-пробы и делает это уже не первый год. Это в достаточной мере обеспечивает нашу безопасность», – сказал Бё NRK.

Последний этап Кубка мира-2017/18 пройдет в Тюмени 22-25 марта. Этап бойкотируют США, Канада, Чехия, Украина в полном составе и олимпийский чемпион Пхёнчхана швед Себастьян Самуэльссон.

Бё идет вторым в общем зачете, отставая от Мартена Фуркада на 49 очков.

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