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Йоханнес Бё: «У меня нет ощущения, что в России небезопасно»
Паранойя норвежца не затронула.
Йоханнес Бё не собирается бойкотировать заключительный этап Кубка мира.
«У меня нет ощущения, что в России небезопасно. IBU забирает из России все допинг-пробы и делает это уже не первый год. Это в достаточной мере обеспечивает нашу безопасность», – сказал Бё NRK.
- Последний этап Кубка мира-2017/18 пройдет в Тюмени 22-25 марта. Этап бойкотируют США, Канада, Чехия, Украина в полном составе и олимпийский чемпион Пхёнчхана швед Себастьян Самуэльссон.
- Бё идет вторым в общем зачете, отставая от Мартена Фуркада на 49 очков.
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