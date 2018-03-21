Мартин Отченаш: «Несправедливо и обидно, что все говорят только про допинг в России»

В январе биатлонист из Словакии Мартин Отченаш выложил в инстаграме пост в поддержку российских спортсменов.

Накануне старта этапа в Тюмени Отченаш рассказал, чем был мотивирован его поступок.

«Все разговоры относительно допинговых проблем ведутся только о России. Это нечестно. Правильно было бы говорить обо всех странах, где есть проблемы с допингом.

Но когда появляется новость о допинговом случае в другой стране, то все про это забывают через два дня. То, что все говорят только про Россию, – это очень обидно и несправедливо.

Бойкот этапа в Тюмени несколькими сборными? Пусть делают, что хотят. Мое мнение, что не нужно мешать политику в спорт. Ситуация получается сложная, ее нужно решать», – сказал Отченаш Sport24.

Отченаш – трехкратный чемпион мира по летнему биатлону, участник Олимпийских игр-2006 (лыжи), 2014 и 2018 (биатлон).

Этап в Тюмени стартует 22 марта спринтерской гонкой у мужчин.

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