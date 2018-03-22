Getty Images
Мартен Фуркад выиграл спринт, трое русских в топ-10
Француз порвал всех в Тюмени.
Фуркад не допустил ни одного промаха и финишировал с результатом 25 минут 49 секунд.
Он на 33,2 секунды опередил соотечественника Симона Дестьё, француз взял серебряную медаль. Дестье 0,3 секунды выиграл на финише у Фредерика Линдстрёма, который стал третьим.
Лучший из биатлонистов сборной России Максим Цветков занял шестое место и проиграл Фуркаду 43 секунды. Александр Логинов с промахом уступил французу 58,6 секунды и стал девятым. Отставание Антона Шипулина, приехавшего десятым, – 1.07 минуты.
- Мартен Фуркад опередил Йоханнеса Бё на 2 балла и выиграл Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.
- Гонка преследования у мужчин пройдет в субботу, 24 марта, и начнется в 15:00 (мск).
Новости биатлона, на которые хочется кликнуть
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте