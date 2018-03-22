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Мартен Фуркад выиграл спринт, трое русских в топ-10

Фуркад выиграл спринт, трое русских в топ-10
Eurosport

1 час назад

Француз порвал всех в Тюмени.

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Фуркад не допустил ни одного промаха и финишировал с результатом 25 минут 49 секунд.

Он на 33,2 секунды опередил соотечественника Симона Дестьё, француз взял серебряную медаль. Дестье 0,3 секунды выиграл на финише у Фредерика Линдстрёма, который стал третьим.

Лучший из биатлонистов сборной России Максим Цветков занял шестое место и проиграл Фуркаду 43 секунды. Александр Логинов с промахом уступил французу 58,6 секунды и стал девятым. Отставание Антона Шипулина, приехавшего десятым, – 1.07 минуты.

  • Мартен Фуркад опередил Йоханнеса Бё на 2 балла и выиграл Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.
  • Гонка преследования у мужчин пройдет в субботу, 24 марта, и начнется в 15:00 (мск).

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