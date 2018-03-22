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Мартен Фуркад в рекордный 7-й раз выиграл Кубок мира

Фуркад в рекордный 7-й раз выиграл Кубок мира
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Француз – больше чем легенда.

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Благодаря победе в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Тюмени и неудачному выступлению главного преследователя Йоханнеса Бё Мартен Фуркад досрочно выиграл большой Хрустальный глобус.

Это произошло за две гонки до финиша сезона. Даже если Бё выиграет оба оставшихся старта, то проиграет Фуркаду минимум 12 очков после вычета 50 баллов: столько Бё заработал в двух наименее удачных гонках сезона.

  • Фуркад выиграл Кубок мира в седьмой раз и опередил по этому показателю Уле-Айнара Бьорндалена.
  • Мартен не проигрывает БХГ с сезона-2011/12.

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