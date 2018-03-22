Мартен Фуркад – величайший биатлонный чемпион. Теперь официально

Мартен – ультимативная биатлонная величина. Когда-то еще уточняли, что он Фуркад-младший и тянется за братом. Теперь Симон не попадает в сборную Франции и гоняет на Кубке IBU и приставка «джуниор» Фуркаду уже абсолютно не нужна – он такой один.

Французский гений не сиял по юниорам и этим удивителен еще сильнее. Хиленькая бронза в эстафете ЮЧМ-2007 и девятые места в комбинации спринт-пасьют. Если открыть протоколы, то в них весь современный биатлонный тур, и минимум восемь парней, которые сильнее 19-летнего Фуркада. Сейчас можно поплакать от того, что золото и бронзу в тех гонках взял Талгат Голяшов из сборной России. Его следы теряются в ижевской полиции – там он работал следователем и надеялся на пост тренера биатлонистов-паралимпийцев. А Мартен все еще в топе.

Фуркад – действительно гений, потому что такой медальный конвейер невозможно завести без какого-то звериного чутья, помогающего на дистанции. Это все равно циклический вид спорта, такой же, как велоспорт или марафонский бег с такими же нагрузками. Француз доверился коучам сборной и еще внимательнее прислушивался к организму, как тело справится с тренировками.

В биатлоне важно почувствовать момент – для атаки, точного выстрела или порыва ветра. Мартен доказывал это еще с первого сезона – с той эстафеты в Эстерсунде-2009, когда его поставили на последний этап (при прогрессирующем Симоне и еще живом Дефране), а он затащил золото при застрелившемся Чудове и проигравшем ему ногами Бьорндалене.

Он забрал семь больших Хрустальных глобусов в эпоху, когда были сильны старые герои, пришли в биатлон его ровесники, ворвались на вершину новые и все еще гоняет Бьорндален. Фуркад победил всех в люто конкурентную эпоху. Кого-то в очной разборке на лыжне, кого-то переждал на стрельбище, кого-то взял стабильностью, но полегли в итоге все. Это не женский теннис, где без Серены Уильямс не было королевы. Если бы Мартен свинтил из биатлона, то легко царствовали бы другие – сначала Свендсен, потом Тарьей Бё, теперь Йоханнес, Антон Шипулин. Претендентов хватает, но лучше всех остается Фуркад.

Это еще и вопрос мотивации, на который нет ответа. Мартен уничтожил всех в Кубке мира семь раз подряд, стал самым титулованным олимпиоником Франции (с учетом и зимних, и летних Игр) и до сих пор поддерживает интерес к прилюдным убийствам соперников на снегу.

Возможно, как у любого великого чемпиона (а трудно отрицать, что это так), мотивацией Фуркада остается страх. Страх проиграть, уступить, облажаться, не справиться – ты же признанный гений, нельзя отдавать титул другому. Это заставляет француза каждый раз наматывать тонны километров на лыжах, следить за сервисменами и оружейниками, кряхтеть на снегу и раз за разом доказывать величие тем, кому ты миллион раз все доказал.

И ему нет даже 30. Магдалена Нойнер ушла из спорта с двумя большими Хрустальными глобусами через месяц после того, как ей исполнилось 25. У француза уже на пять главных кубков больше (молчок про олимпийское золото, там Гений просто разрывает Лену), и до сих пор не видно конца и края тому, сколько еще Фуркад будет доминировать.

Уле-Айнар Бьорндален последний раз радовался выигранному БХГ в 35 лет, то есть у Мартена есть еще минимум пять сезонов, чтобы рвать конкурентов и навсегда войти в историю биатлона как современный Александр Тихонов – то есть человек, переплюнуть которого по достижениям сможет только совершенная машина будущего. В 2018-м кажется, что создать такую невозможно. Потому что единственная модель только что взяла семь Кубков мира подряд. И возьмет еще минимум пять.

Царский финиш Фуркада. Тут он еще не знает, что все глобусы снова в его власти

Все-все-все главные истории в вашем телеграме