Анастасия Кузьмина завоевала Малый хрустальный глобус в спринте

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина финишировала 12-й в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.

Этот результат не помешал трехкратной олимпийской чемпионке впервые завоевать Малый хрустальный глобус в зачете спринтерских гонок. Кузьмина на 10 очков опередила победительницу тюменского спринта Дарью Домрачеву.

Кузьмина лидирует в общем зачете Кубка мира-2017/18 и зачете гонок преследования.

Этап в Тюмени завершится 25 марта.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме