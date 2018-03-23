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Анастасия Кузьмина завоевала Малый хрустальный глобус в спринте
А вот и первый хрусталь в карьере.
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина финишировала 12-й в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.
Этот результат не помешал трехкратной олимпийской чемпионке впервые завоевать Малый хрустальный глобус в зачете спринтерских гонок. Кузьмина на 10 очков опередила победительницу тюменского спринта Дарью Домрачеву.
- Кузьмина лидирует в общем зачете Кубка мира-2017/18 и зачете гонок преследования.
- Этап в Тюмени завершится 25 марта.
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