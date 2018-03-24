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Мартен Фуркад всех порвал и в пасьюте

Фуркад всех порвал и в пасьюте
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Француз уже обеспечил себе «Большой хрустальный глобус», но не сбавляет оборотов.

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Мартен Фуркад вслед за тюменским спринтом легко и уверенно выиграл гонку преследования. Француз безошибочно прошел первые три огневых рубежа, а единственный промах допустил последним выстрелом.

Второе место занял Йоханнес Бё (+0.47,9; 1 промах), тройку замкнул Лукас Хофер (+1.08,4; 0).

Максим Цветков стал лучшим в составе сборной России – девятое место. Александр Логинов фишировал 11-м, Антон Шипулин – 14-м, Евгений Гараничем – 23-м, Антон Бабиков – 24-м, Дмитрий Малышко – 28-м, Петр Пащенко – 29-м.

Мартен завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачете пасьютов. Ранее Фуркад выиграл «Большой хрустальный глобус» и спринтерский зачет. В зачете индивидуальных гонок он разделил первое место с Йоханнесом Бё.

  • Фуркад установил рекорд, выиграв семь Кубков мира, причем подряд.
  • 25 марта сезон Кубка мира завершится мужской и женской гонками с общего старта.

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