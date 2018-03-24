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Кайса Макарайнен выиграла пасьют и вышла на первое место в борьбе за «Большой хрустальный глобус»

Макарайнен выиграла пасьют и вышла на первое место в борьбе за «Большой хрустальный глобус»
Eurosport

1 час назадОбновлено 6 мин. назад

Лаура Дальмайер только третья.

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Макарайнен финишировала с результатом 30 минут и 52 секунды, промахнувшись дважды.

Серебряный призер – француженка Анаи Бескон, которая проиграла на финише 0,2 секунды. Третье место заняла немка Лаура Дальмайер (+17,5).

  • Анастасия Кузьмина с четырьмя промахами заняла шестое место (+59,9) и пропустила Макарайнен на первое место в борьбе за «Большой хрустальный глобус».
  • Лучшая из россиянок Дарья Виролайнен – седьмая (+01.05,6).
  • Сезон в Кубке мира завершится в воскресенье, 25 марта, гонками с общего старта у мужчин и женщин.

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