Что нужно Макарайнен и Кузьминой, чтобы выиграть Кубок мира. Все о самой крутой гонке сезона

Перед заключительным этапом Кубка мира в Тюмени Анастасия Кузьмина возглавляла общий зачет Кубка мира с преимуществом в 41 балл. Для первого в карьере «Большого хрустального глобуса» ей было достаточно опередить Кайсу Макарайнен в двух гонках на хорошо знакомой трассе. Но 12-е место в спринте не подарило Анастасии досрочную победу. Более того, в пасьюте ей предстояло отыгрывать больше минуты.

Анастасия догнала группу лидеров еще после первой стрельбы. Быстрые камбэки не всегда проходят бесследно: высокий темп влечет промахи на стрельбе, и к концу гонки неминуемо падает. Кузьмина промазала четыре раза и лишилась шансов на подиум. Она обошла Дарью Виролайнен и Лизу Виттоцци, попала в цветочную церемонию, но на этом ее успехи закончились. А вот Макарайнен шла со своей скоростью и без ошибок закрыла четвертый рубеж. Обойдя Анаи Бескон и Лауру Дальмайер, Кайса выиграла гонку.

Сестра Антона Шипулина пропустила Макарайнен на первое место общего зачета. Финка впереди на шесть очков. Все решится в воскресном масс-старте. Для третьего в карьере «Большого хрустального глобуса» Кайсе нужно выполнить любое из условий:

Занять любое место выше Кузьминой.

Приехать минимум четвертой, если Кузьмина станет третьей.

Проиграть Анастасии не более двух позиций, если та будет четвертой или ниже.

Кайса МакарайненImago

Благодаря двум удачным тюменским стартам Макарайнен в лучшем положении. Пока соперница позади, Кайса будет чувствовать спокойнее. Внезапно за нее сыграли не самые лучшие выступления после Пхёнчхана: Кузьмина стабильно опережала главную соперницу, и в какой-то момент показалось, что победа в сезоне от нее уже никуда не денется. Тут-то финка и рванула.

Но у Анастасии по-прежнему все шансы на первую в жизни победу в общем зачете Кубка мира. Благодаря большему числу побед в сезоне ей достаточно одного из этого условий:

Выиграть гонку.

Приехать второй, если первая – не Макарайнен.

Опередить Кайсу минимум на три позиции.

Кузьмина начнет масс-старт в первом ряду, рядом с главной соперницей. Больше никаких раздельных гонок, и тратить силы на то, чтобы догнать лидера, ей тоже не нужно. Анастасия побежит в удобном темпе в непосредственной близости от Кайсы. По крайней мере, до первой стрельбы. А дальше – у кого крепче нервы и больше сил.

Анастасия КузьминаGetty Images

Психологически обеим будет тяжело. Желтая майка лидера Макарайнен может как помочь, так и помешать. Защищать первую строчку всегда сложнее, чем завоевывать. А у Кузьминой – тысячи болельщиков на трибунах, поддерживающих уроженку Тюмени, несмотря на словацкое гражданство. Будет ли такая поддержка гнать ее вперед или, наоборот, давить – большой вопрос. Судя по спринту и пасьюту, скорее, второе.

Одно ясно уже сейчас: несмотря на бойкот ряда стран, это будет одна из самых интересных гонок сезона и крутейший в истории российский этап.

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