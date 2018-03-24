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Что нужно Макарайнен и Кузьминой, чтобы выиграть Кубок мира. Все о самой крутой гонке сезона
Кайса хозяйничает дома у Кузьминой.
Перед заключительным этапом Кубка мира в Тюмени Анастасия Кузьмина возглавляла общий зачет Кубка мира с преимуществом в 41 балл. Для первого в карьере «Большого хрустального глобуса» ей было достаточно опередить Кайсу Макарайнен в двух гонках на хорошо знакомой трассе. Но 12-е место в спринте не подарило Анастасии досрочную победу. Более того, в пасьюте ей предстояло отыгрывать больше минуты.
Анастасия догнала группу лидеров еще после первой стрельбы. Быстрые камбэки не всегда проходят бесследно: высокий темп влечет промахи на стрельбе, и к концу гонки неминуемо падает. Кузьмина промазала четыре раза и лишилась шансов на подиум. Она обошла Дарью Виролайнен и Лизу Виттоцци, попала в цветочную церемонию, но на этом ее успехи закончились. А вот Макарайнен шла со своей скоростью и без ошибок закрыла четвертый рубеж. Обойдя Анаи Бескон и Лауру Дальмайер, Кайса выиграла гонку.
Сестра Антона Шипулина пропустила Макарайнен на первое место общего зачета. Финка впереди на шесть очков. Все решится в воскресном масс-старте. Для третьего в карьере «Большого хрустального глобуса» Кайсе нужно выполнить любое из условий:
- Занять любое место выше Кузьминой.
- Приехать минимум четвертой, если Кузьмина станет третьей.
- Проиграть Анастасии не более двух позиций, если та будет четвертой или ниже.
Кайса МакарайненImago
Благодаря двум удачным тюменским стартам Макарайнен в лучшем положении. Пока соперница позади, Кайса будет чувствовать спокойнее. Внезапно за нее сыграли не самые лучшие выступления после Пхёнчхана: Кузьмина стабильно опережала главную соперницу, и в какой-то момент показалось, что победа в сезоне от нее уже никуда не денется. Тут-то финка и рванула.
Но у Анастасии по-прежнему все шансы на первую в жизни победу в общем зачете Кубка мира. Благодаря большему числу побед в сезоне ей достаточно одного из этого условий:
- Выиграть гонку.
- Приехать второй, если первая – не Макарайнен.
- Опередить Кайсу минимум на три позиции.
Кузьмина начнет масс-старт в первом ряду, рядом с главной соперницей. Больше никаких раздельных гонок, и тратить силы на то, чтобы догнать лидера, ей тоже не нужно. Анастасия побежит в удобном темпе в непосредственной близости от Кайсы. По крайней мере, до первой стрельбы. А дальше – у кого крепче нервы и больше сил.
Анастасия КузьминаGetty Images
Психологически обеим будет тяжело. Желтая майка лидера Макарайнен может как помочь, так и помешать. Защищать первую строчку всегда сложнее, чем завоевывать. А у Кузьминой – тысячи болельщиков на трибунах, поддерживающих уроженку Тюмени, несмотря на словацкое гражданство. Будет ли такая поддержка гнать ее вперед или, наоборот, давить – большой вопрос. Судя по спринту и пасьюту, скорее, второе.
Одно ясно уже сейчас: несмотря на бойкот ряда стран, это будет одна из самых интересных гонок сезона и крутейший в истории российский этап.
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