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Максим Цветков победил в последней гонке сезона

Цветков победил в последней гонке сезона
Eurosport

1 час назад

Биатлонист из России выиграл в гонке с общего старта на этапе Кубка мира в Тюмени.

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Максим Цветков обошел на последнем круге Эрленда Бьонтегарда и финишировал с результатом 37 минут и 37,3 секунды.

Норвежец получил серебряную медаль. Бьорнтегард уступил Цветкову 2,7 секунды и прошел гонку без штрафных кругов.

Бронза ушла к Йоханнесу Бё. Норвежец промахнулся 1 раз и проиграл на дистанции 16,6 секунды.

  • Мартен Фуркад взял «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов.
  • Это пятый трофей француза: в этом сезоне у него победа в БХГ и еще три малых Кубка мира.

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