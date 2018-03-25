Максим Цветков победил в последней гонке сезона

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Максим Цветков обошел на последнем круге Эрленда Бьонтегарда и финишировал с результатом 37 минут и 37,3 секунды.

Норвежец получил серебряную медаль. Бьорнтегард уступил Цветкову 2,7 секунды и прошел гонку без штрафных кругов.

Бронза ушла к Йоханнесу Бё. Норвежец промахнулся 1 раз и проиграл на дистанции 16,6 секунды.

Мартен Фуркад взял «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов.

Это пятый трофей француза: в этом сезоне у него победа в БХГ и еще три малых Кубка мира.

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