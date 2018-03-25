Imago

Кайса Макарайнен выиграла Кубок мира

Макарайнен выиграла Кубок мира
Eurosport

1 час назад

Биатлонистка из Финляндии справилась с нервами и основной соперницей – Анастасией Кузьминой.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Кайса Макарайнен завоевала Кубок мира сезона-2017/18. В масс-старте на этапе в Тюмени финка заняла шестое место, основная соперница – Анастасия Кузьмина – 11-е. В итоговом протоколе словачка отстала от соперницы на три балла.

Выиграла гонку Дарья Домрачева, допустившая один промах (35.27,4). Второй стала Паулина Фиалкова из Словакии (1 промах, +1,8), третьей – Анаис Шевалье (0 промахов, +6,6).

  • Кайса Макарайнен завоевала третий «Большой хрустальный глобус» в карьере.
  • Финке достался «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Цветков отстрелял на ноль и порвал всех на последнем круге, пока Фуркад наслаждался красотами Тюмени

02:37
Популярные видео
Крутейший финал сезона, где судьбу титула решил последний выстрел Кузьминой
 428 просмотров19 мин
Игроки «Сан-Хосе» и «Калгари» устроили 3 мясистые драки. И это не вся дичь матча
 881 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться