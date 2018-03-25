Imago
Кайса Макарайнен выиграла Кубок мира
Биатлонистка из Финляндии справилась с нервами и основной соперницей – Анастасией Кузьминой.
Кайса Макарайнен завоевала Кубок мира сезона-2017/18. В масс-старте на этапе в Тюмени финка заняла шестое место, основная соперница – Анастасия Кузьмина – 11-е. В итоговом протоколе словачка отстала от соперницы на три балла.
Выиграла гонку Дарья Домрачева, допустившая один промах (35.27,4). Второй стала Паулина Фиалкова из Словакии (1 промах, +1,8), третьей – Анаис Шевалье (0 промахов, +6,6).
- Кайса Макарайнен завоевала третий «Большой хрустальный глобус» в карьере.
- Финке достался «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте