Кайса Макарайнен выиграла Кубок мира

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Кайса Макарайнен завоевала Кубок мира сезона-2017/18. В масс-старте на этапе в Тюмени финка заняла шестое место, основная соперница – Анастасия Кузьмина – 11-е. В итоговом протоколе словачка отстала от соперницы на три балла.

Выиграла гонку Дарья Домрачева, допустившая один промах (35.27,4). Второй стала Паулина Фиалкова из Словакии (1 промах, +1,8), третьей – Анаис Шевалье (0 промахов, +6,6).

Кайса Макарайнен завоевала третий «Большой хрустальный глобус» в карьере.

Финке достался «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме