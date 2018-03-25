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Цветков впервые выиграл золото на КМ. Он станет лидером русского биатлона, если закончит Шипулин

Цветков впервые выиграл золото на КМ. Он станет лидером русского биатлона, если закончит Шипулин
Данил Тармасинов

1 час назад

Капитан победил, пусть и в последней гонке сезона.

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Новые ролики влога Максима Цветкова не выходили почти два месяца. Предпоследний раз капитан сборной выложил видос в середине января (после дня рождения), а теперь активизировался в середине марта.

Биатлониста можно понять: конец сезона, турнирные задачи решены, заняться бы чем-то другим, переключить внимание. В Тюмени у него наоборот пошло – Цветков не вылезал из топ-10 в комбинации спринт-преследование, пусть в пасьюте навалял на стрельбе (три промаха) и спустился с 43-секундного отставания на двухминутный проигрыш.

Масс-старт был последней гонкой сезона, но и без того Макс оставался лучшим биатлонистом сборной, которого звали не Антон Шипулин. Да, у него всего два финиша в топ-10, притом в гонках преследования, результаты в которых сильно зависят от выступления в спринте. Столько же за зиму, например, в первую десятку заехал Антон Бабиков, и он радовался цветам в индивидуалке и спринте – разница очевидна, Бабиков, пожалуй, более разносторонний атлет.

Но не зря именно Цветкова выбрали капитаном сборной. Он контактный и позитивный парень, который вываливает эмоции после гонок в видеоблогах, и это правильно. Реакция «Диме Малышко сказали привозить Шипулину минуту отрыва» на холменколленской эстафете, – это тот настрой, которым обязан заряжать капитан. Такие легкие фразы, на самом деле, и превращают формальную должность, отсутствующую в других странах, в важную часть коллектива. Наделяют обычного биатлониста правами самого сильного мотиватора и одновременно чирлидера – вожак и подбодрит, и найдет нужные слова, и выступит буфером между партнерами и тренерами.

Масс-старт ясно высветил, в чем именно хорош Максим – он не бегунок и не тихоходный стрелок, рассчитывающий на чистоту на рубежах. Его лучшее качество – в умении разложить силы на дистанцию. Поэтому последний этап смешанной эстафеты, куда его запихнули в Контиолахти, получился таким неудачным. Цветков не дрожит при опасности, но в цейтноте борьбы с лучшими не скачет вперед, как того требует ситуация.

Сейчас еще идут разговоры о завершении карьеры Антона Шипулина. Это понятно: у лучшего русского биатлониста нет мотивации еще на четыре года. В Токио-2022 Антону будет 34, в таком возрасте нужно быть Бьорндаленом, чтобы всех рвать. Пока в России не подрос Игорь Малиновский, именно Цветков станет новым лидером сборной. Да, это звучит странно, но это будет команда межвременья – уже без Шипулина, но еще без нового гиперталанта. Сейчас уже никто не помнит, но Максим загребал все медали на юниорском и молодежном уровне и по способностям и возможностям вполне сопоставим с Малиновским, его реализация – только на совести тренеров.

Максим Цветков

За Цветкова хотя бы не стыдно. У него были плохие гонки, но провальных – ни одной. Бабиков, автор последнего безшипулинского русского золота, в этом сезоне регулярно заезжал на 50-е места с тоннами не попавших в цель патронов. Матвею Елисееву слишком понравилось финишировать в восьмых-девятых десятках. Дмитрий Малышко очнулся лишь в последних стартах, а два Алексея – Волков и Слепов – замерзли на уровне Кубка IBU, чтобы рассчитывать на что-то грандиозно большое. Худшее место Максима в этом году? 45-е в пасьюте Оберхофа, где слабо выглядела вся команда.

И главное преимущество Цветкова перед остальными – он хотя бы трусливо не сбежит от журналистов после проигрыша. Все слова капитана болельщикам и медиа ловите в новых выпусках влога.

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