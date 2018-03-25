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Мартен Фуркад: «Не могу дать руку на отсечение, что Шипулин ничего не употреблял»
Француз весь в сомнениях.
Семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад рассказал об отношениях с Антоном Шипулиным.
«Я не общался с Шипулиным после Игр, мало приятного в этой ситуаций. Антон один из главных моих соперников, но у меня с ним хорошие отношения.
Мне кажется, что он чувствует, что его предали, когда мы не встали на его защиту. Но мы не знаем, что было в Сочи, мы не находились в российской команде, не ночевали с ним в одной комнате. Я не готов дать руку на отсечение, что он ничего не употреблял.
Должно пройти время, чтобы прежние отношения восстановились», – приводит слова Фуркада «Спорт-Экспресс».
- Шипулин не получил приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
- Фуркад в Корее взял 3 золотые медали.
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