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Мартен Фуркад приостановил подготовительный сбор к ЧМ и вернулся домой из-за ангины

Фуркад приостановил подготовительный сбор к ЧМ и вернулся домой из-за ангины
Eurosport

1 час назадОбновлено 50 мин. назад

Придется форсировать форму.

Французский биатлонист Мартен Фуркад прервал сбор для подготовки к ЧМ в Юре и вернулся домой из-за ангины.

«Да, это расстраивает, но до Эстерсунда еще есть время. План по выходу на пик формы изменится в соответствии с постепенным возобновлением интенсивных тренировок», – цитирует тренера Стефана Бутье Nordic Magazine.

  • Бутье ранее был тренером сборной Франции, сейчас работает с Фуркадом в Юре.
  • Чемпионат мира пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.
  • Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира.
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