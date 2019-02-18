Мартен Фуркад приостановил подготовительный сбор к ЧМ и вернулся домой из-за ангины

Французский биатлонист Мартен Фуркад прервал сбор для подготовки к ЧМ в Юре и вернулся домой из-за ангины.

«Да, это расстраивает, но до Эстерсунда еще есть время. План по выходу на пик формы изменится в соответствии с постепенным возобновлением интенсивных тренировок», – цитирует тренера Стефана Бутье Nordic Magazine.

Бутье ранее был тренером сборной Франции, сейчас работает с Фуркадом в Юре.

Чемпионат мира пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира.

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