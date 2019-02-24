Президент СБР: «На чемпионате мира в Эстерсунде железно будут Логинов, Гараничев, Старых и Юрлова»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев огласил сформированный состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в Эстерсунде.

«Мы можем включить в заявку по восемь человек, но пока смотрим, надо ли нам столько много и для чего. Сначала проанализируем, кто побежит какие гонки, и от этого будем выбирать состав на чемпионат мира. В воскресенье к вечеру, после преследований, мы окончательно определимся с составом. Может быть, по нескольким кандидатурам примем окончательное решение после Кубка IBU в Отепя. Там еще есть несколько вопросов.

Пять человек у мужчин и четыре у женщин уже определились. По дополнительным местам будем еще смотреть. Имена «железных» кандидатов? Логинов, Гараничев, Малышко, Елисеев и Поварницын. У женщин железно поедут Старых, Юрлова, Миронова и Павлова. Васильева? По ней есть вопрос. Мы ждем 25 февраля.

Рассматриваем ли Бабикова и Цветкова в качестве кандидатов на чемпионат мира? Рассматриваем, но сейчас они поедут на Кубок IBU в Отепя, потому что у Бабикова идет борьба за первое место в общем зачете. У Цветкова результаты чуть похуже, и бежит он помедленнее, но будем анализировать их состояние. Самое главное, что у нас есть основной состав – пять-шесть человек, а запасных мы уже будем подбирать», – цитирует Драчева Sportbox.

Из-за ошибки СБР Александр Логинов пропустил спринт и преследование на ЧЕ в Белоруссии.

Даты проведения ЧМ в Швеции – 7-17 марта.

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