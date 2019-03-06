«СЭ»: в Московской лаборатории, возможно, есть данные о допинге у Гараничева и Малышко

В базе Московской антидопинговой лаборатории может содержаться информация, бросающая тень на нескольких биатлонистов сборной России. В частности, по данным «СЭ», речь идет об участниках Игр в Сочи – Евгении Гараничеве и Дмитрии Малышко.

И Гараничев, и Малышко пропустили Олимпиаду в Пхёнчхане без объяснения причин. «Проблемы могут коснуться четырех мужчин из нынешней заявки и трех наших девушек, что при отсутствии оперативных замен сильно усложнит выступление нашей команды в Эстерсунде. Появление Максима Цветкова в расположении нашей команды, а также экстренный вызов с Универсиады Эдуарда Латыпова, совсем не означает, что эти спортсмены обязательно выйдут на старт в Эстерсунде.

Однако «при определенных обстоятельствах» Цветков и Латыпов могут быть включены в заявки на гонки. А этими обстоятельствами может быть угроза отстранения наших спортсменов на основании базы данных Московской лаборатории», – говорится в публикации «СЭ».

Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. В заявку сборной России изначально вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Александр Поварницын и Никита Поршнев, затем к ней присоединился Эдуард Латыпов.

Максима Цветкова в изначальной заявке не было, но он вылетел в Швецию наравне с другими биатлонистами.

На Играх в Сочи Гараничев взял бронзу в индивидуальной гонке, а Малышко участвовал в победной для России мужской эстафете.

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