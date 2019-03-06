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Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов выступят в миксте
Вот такая вот четверка.
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на первую гонку чемпионата мира-2019 – смешанную эстафету.
За российскую команду, которая стартует под пятым номером, побегут Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, передает официальный сайт СБР.
В составе четверки значится Малышко, против которого, по данным «СЭ», возможно, имеется информация в базе Московской антидопинговой лаборатории.
- На чемпионате мира-2017 российская четверка в миксте взяла бронзу. За ту команду бежал Логинов.
- Чемпионат мира-2019 в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта. Будут разыграны 12 комплектов наград.
- Смешанная эстафета начнется 7 марта в 18:15 мск.
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