Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов выступят в миксте

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на первую гонку чемпионата мира-2019 – смешанную эстафету.

За российскую команду, которая стартует под пятым номером, побегут Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, передает официальный сайт СБР.

В составе четверки значится Малышко, против которого, по данным «СЭ», возможно, имеется информация в базе Московской антидопинговой лаборатории.

На чемпионате мира-2017 российская четверка в миксте взяла бронзу. За ту команду бежал Логинов.

Чемпионат мира-2019 в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта. Будут разыграны 12 комплектов наград.

Смешанная эстафета начнется 7 марта в 18:15 мск.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере