Магдалена Нойнер: «Уверена, что допинг-скандал может произойти и на ЧМ по биатлону»

Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер прокомментировала допинговый скандал на чемпионате мира по лыжным видам спорта. По ее мнению, подобная ситуация может развернуться и на главном биатлонном старте сезона.

«Я была шокирована этим допинговым скандалом. Мне непонятно, что происходит в головах у людей, принимающих допинг, и почему они разрушают спорт? Я почти уверена, что нечто подобное может произойти в Эстерсунде.

Я точно знаю, что можно выигрывать медали и будучи чистым спортсменом. Наука найдет способ эффективнее бороться с допингом. Вопрос в том, достаточно ли просто анализов крови и урины», – цитирует Магдалену T-Online.

На лыжном ЧМ совместный рейд провели полицейские Австрии и Германии. Были задержаны несколько лыжников, включая Алексея Полторанина из Казахстана.

Биатлонный ЧМ стартует 7 марта.

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