Словенская биатлонистка едва не застрелила судью во время тренировки

Словенская биатлонистка, чье имя не называется, едва не стала виновницей трагедии во время тренировки перед чемпионатом мира, который стартует 7 марта в Эстерсунде.

Как отмечает Expressen, инцидент произошел, когда судья менял мишени на стадионе. Спортсменка проигнорировала сигнал официального лица и продолжила стрельбу.

«Через 20 минут после начала тренировки судьи начинают менять мишени. Работник стадиона дает сигнал, после которого биатлонистам нельзя стрелять. Возобновить работу можно только после второго сигнала. Словенская биатлонистка выстрелила, когда возле мишени находился судья», – сообщил Томас Эберг, представляющий лагерь сборной Швеции.

Чемпионат мира в Эстерсунде продлится до 17 марта.

В заявку сборной России вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Максим Цветков.

«СЭ»: в Московской лаборатории, возможно, есть данные о допинге у Гараничева и Малышко

Подписывайся на нас Вконтакте