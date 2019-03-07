Васильева пропустила допинг-тесты, Гараничев и Малышко под подозрением. Русский биатлон едет не туда

Русские биатлонисты едут на чемпионат мира в Эстерсунд под привычным давлением. Недавно болельщики расстраивались серебряным медалям лыжника Большунова, но в биатлоне даже одна награда будет нереальным счастьем, а две или три сделают турнир суперуспешным.

Но чем ближе к чемпионату мира, тем толще и необъяснимее косяки руководства СБР и незримые трудности. А ведь Драчев начал действительно круто: вмешался в ситуацию с приездом австрийской полиции, защитил Александра Логинова от травли иностранных соперников. Даже ситуацию с приглашением или неприглашением на эстафету Антона Бабикова хотелось умолчать – от ошибок не застрахован никто. Но по ходу сезона они стали систематическими.

На североамериканские этапы поехали счастливые обладатели виз

Честный отбор прекратил существование перед этапами Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити. Русские биатлонисты отправились за океан не по результатам, а по принципу наличия открытых виз. «Выбираем из тех, у кого есть визы. Есть визы у того, кто их делал, поэтому только они и могут поехать», – заявил Драчев в комментарии «Спорт-Экспрессу». Безумно логично и при этом очень странно. Вряд ли оформление виз для всех спортсменов стало бы проблемой для богатого финансово и кадрово СБР.

Масс-старт, КэнморTwitter

Биатлонисты прибыли в Канаду без винтовок

Имеющие необходимые документы биатлонисты все-таки добрались до Кэнмора, а их винтовки – нет. В Северной Америке плутали многие: Кайса Макарайнен изобрела дичайше странный объездной маршрут, оружие Эрика Лессера затерялось при перелете. Но потеря багажа – досадное недоразумение, которое при долгих непрямых рейсах может произойти с каждым. А винтовки русских биатлонистов просто остались в Москве – разрешение на их ввоз в Канаду не оформили. Логинов и компания отдыхали от работы на стрельбище целый тренировочный день.

Тренер сборной России Анатолий Хованцев, однако, оправдался. В комментарии «Спорту день за днем» он заявил, что русская сторона вовремя отправила номера винтовок представителям Канады и США, и СБР не знает, почему оружие не зарегистрировали в срок.

Гараничев опоздал на гонку преследования

Заокеанские приключения продолжились опозданием Евгения Гараничева на пасьют в Солт-Лейке. У Жени были отличные шансы набрать неплохие очки и обеспечить участие в масс-старте чемпионата мира, но на старте его не нашли. Ошибка спортсмена не относится к системным неполадкам руководства, но в то же время настолько вписывается в общую картину русского биатлона, что ирония становится горькой. «Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт… Извините!» – написал Гараничев в инстаграме.

Личный тренер Анатолий Хованцев в качестве причины вовсе назвал незнание Евгением английского языка. Вовремя появляться на старте – обязанность исключительно спортсмена, но пропажа биатлониста накануне гонки – явление недопустимое. Гараничева искали с фонарями представители IBU, но только не родной тренерский штаб.

Логинов вхолостую съездил на чемпионат Европы

Верх некомпетентности – поездка на чемпионат Европы лидера русской сборной Александра Логинова. После американских этапов Логинов единственным отправился в Минск: Йоханнес Бё, Доротея Вирер и остальные поехали домой. Александр планировался на спринт и гонку преследования, но незадолго до старта отбыл обратно в Россию. СБР не разобрался в заявочных правилах, понятных только что начавшему смотреть биатлон школьнику.

Логинова хотели заявить на спринт сверх квоты – пятым, как действующего чемпиона Европы. Только дело в том, что Саша выиграл ЧЕ-2018 не в спринте, а в гонке преследования. На пасьют допквота не распространялась никогда, но СБР был не в курсе. «В следующих гонках побегут все – по шесть человек плюс добавляется Логинов как чемпион Европы», – сказал Драчев ТАСС 22 февраля.

Александр ЛогиновGetty Images

На следующий день он свалил проблему с больной головы на здоровую: «У него [Логинова] не было дополнительной квоты. Его же предупреждали, что те, кто выиграл преследование, не получают дополнительные квоты. Их дают только за спринт». Увлекательный маршрут Солт-Лейк – Минск – Саратов с пересадками в Мюнхене и Москве вряд ли нужен лидеру сборной перед чемпионатом мира.

Васильева пропустила три допинг-теста

Апогеем стало нарушение антидопинговых правил Маргаритой Васильевой. Она не попалась на употреблении запрещенных препаратов, а всего лишь трижды пропустила тестирование. Допинг-офицер приезжал на место, указанное биатлонисткой, а ее там не оказывалось. В первый раз Маргарита уехала в университет, во второй срочно улетела в Красноярск со сбора в Белокурихе, а в третий запуталась в перипетиях перелета через океан и почему-то написала в системе АДАМС, что будет в это время дома.

СБР следовало бить во все колокола, когда в профиле Васильевой появился первый флажок за пропуск теста, а после второго взять ее на личный контроль. Уклонение от проверок – намеренное или, как получилось у Маргариты, случайное – приравнивается законодательством ВАДА к приему допинга. Чтобы не получить два года дисквалификации, Васильева написала объяснительную: от руки, на простом листе бумаги, начав с бодрого и совершенно неофициального «Здравствуйте!»

Летом с той же проблемой отличилась лыжница Полина Ковалева – ей дали два года. В отличие от философски спокойного биатлонного руководства, у Елены Вяльбе полыхало не по-детски – она требовала в обход правил дисквалифицировать Ковалеву на четыре года. Нет сомнений, что Елена Валерьевна больше не подпустит невнимательную спортсменку к сборной.

Допинговый скандал полыхнул за день до старта

Кровяной допинг лыжников стремительно унесся в прошлое, уступив биатлонному скандалу. Как и всегда, внезапные новости пришли за день до старта чемпионата мира. В 2009-м поймали на эриропоэтине Ахатову, Юрьеву и Ярошенко, в 2017-м Хохфильцен спешно покинула Екатерина Глазырина. Теперь вскрылись данные московской антидопинговой лаборатории, где эксперты ВАДА побывали в январе. По информации «Спорт-Экспресса», под подозрение попали несколько русских биатлонистов, включая Гараничева и Малышко. Когда-то разоблачения должны были начаться – на то, что они начнутся именно сейчас, можно было ставить деньги.

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