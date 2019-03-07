Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ, Россия заняла четвертое место

На ЧМ-2019 по биатлону завершилась первая гонка – смешанная эстафета. Победителями стали норвежцы Марте Ройселанн, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё и Ветле Кристиансен. На четверых они взяли семь дополнительных паторонов.

На 13,1 секунды от них отстала сборная Германии, которую представляли Ванесса Хинц, Дениз Херманн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль. У немцев – девять доппатронов. Бронзу выиграли Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш из Италии. Они промахнулись 14 раз и проиграли Норвегии минуту 9 секунд.

Сборная России в составе Евгении Павловой, Екатерины Юрловой-Перхт, Дмитрия Малышко и Алексадра Логинова заняла четвертое место. Русские спортсмены использовали восемь дополнительных патронов.

8 марта чемпионат мира продолжится женским спринтом.

9 марта спринт пробегут мужчины.

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