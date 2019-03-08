Дмитрий Малышко: «Мы уже привыкли, что перед главными стартами всплывают новости о допинге»

Русский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал слухи о его возможном отстранении от соревнований из-за обнаружения допинга.

«Нисколько не был удивлен появлению этой информации, потому что мы уже привыкли, что перед главными стартами всплывают подобные новости. Хочется, чтобы люди, которые вбрасывают такую неподтвержденную информацию, несли ответственность. Если не наказывать за такие бездоказательные новости, завтра каждого спортсмена будет обливать с головы до ног.

Когда мы увидели эту новость, то посмеялись. Но сама ситуация неприятная, тем более для тренеров, которые подводят нас к чемпионату мира. Когда всплывают такие новости, это отнимает у них время на разбирательства», – сказал 31-летний Малышко в комментарии ТАСС.

Информация появилась в распоряжении «Спорт-Экспресса».

Сведения о допинге Малышко и Гараничева якобы содержатся в московской антидопинговой лаборатории.

Васильева пропустила допинг-тесты, Гараничев и Малышко под подозрением. Русский биатлон едет не туда

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