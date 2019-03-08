«Ваше 💩 прошу оставить при себе». Евгения Павлова мощно отсекла негатив болельщиков в инстаграме

Российская биатлонистка Евгения Павлова перед началом спринта ЧМ попросила не писать негативные комментарии в ее инстаграме.

«Это моя жизнь: впускаю в нее только добро и позитив. А ваше 💩 прошу оставить при себе. P. S.: Без 💩 и жизнь не та», – написала Павлова.

Павлова пришла 24-й, отстреляв без промахов и на финише проиграв Кузьминой на 1 минуту и 7 секунд,

Она бежала первый этап смешанной эстафеты и проиграла при передаче около минуты.

Евгения занимает 30 место в общем зачете Кубка мира-2018/19.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме