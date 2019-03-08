Тирил Экхофф о серебре Тандревольд: «У нее стальные яйца. Или сиськи, раз сегодня женский день»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала серебро Ингрид Ланмарк Тандревольд в спринте на чемпионате мира.

«Я, наверное, заплачу, когда ее увижу. У нее стальные яйца. Или сиськи, раз сегодня женский день. Она может собраться в нужный момент, она доказала это сегодня. Это очень круто», – цитирует Экхофф NRK.

Тандревольд проиграла Кузьминой 9,7 секунды.

Для Ингрид эта медаль стала первой на чемпионатах мира.

Экхофф в гонке стала девятой.

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