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Тирил Экхофф о серебре Тандревольд: «У нее стальные яйца. Или сиськи, раз сегодня женский день»
Поддержала подругу по команде.
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала серебро Ингрид Ланмарк Тандревольд в спринте на чемпионате мира.
«Я, наверное, заплачу, когда ее увижу. У нее стальные яйца. Или сиськи, раз сегодня женский день. Она может собраться в нужный момент, она доказала это сегодня. Это очень круто», – цитирует Экхофф NRK.
- Тандревольд проиграла Кузьминой 9,7 секунды.
- Для Ингрид эта медаль стала первой на чемпионатах мира.
- Экхофф в гонке стала девятой.
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